Fenerbahçe'nin 3. tırı yola çıktı

Fenerbahçe, 3. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:04
Fenerbahçe'nin 3. tırı yola çıktı
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Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 3. yardım tırının yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.


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