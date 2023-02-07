Fenerbahçe'nin 3. tırı yola çıktı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:04

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:04

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 3. yardım tırının yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Destekleriniz için teşekkür ederiz, üçüncü yardım tırımız da afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı." denildi.