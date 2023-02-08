Fenerbahçe'nin 7. tırı yola çıktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 02:52

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 02:52

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 7. yardım tırının da yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Ülkemizi yasa boğan afetten etkilenen vatandaşlarımız için toplanan yardım malzemelerinden oluşan 7. tır da yola çıktı. Bugün gönderimine başlanan 6.645 koliden oluşan destek malzemesi afet bölgesindeki halkımızla buluşacak. Ve biliyoruz yaraları birlikte saracağız!" sözleri kullanıldı.