Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alırken, sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun dışında Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo