Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:52
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alırken, sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun dışında Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


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