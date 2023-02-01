Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 15:52

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 15:52

Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alırken, sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun dışında Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: