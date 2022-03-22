Fenerbahçe'nin artan performansı dikkat çekti

22 Mart 2022 Salı, 07:00

Fenerbahçe’nin son 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlik Süper Lig’i ikinci sırada bitirip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemesi oynama ümitlerini artırdı. Konyaspor’u yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 2’ye düşüren ve ikincilik şansını devam ettiren Sarı-Lacivertlilerin yaşadığı yükselişte takımın fizik gücünün artmasının büyük payı var. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, F.Bahçe’ye geldiği günden bu yana oyuncuların hem bireysel hem de takım halindeki tüm problemlerini, aksayan yönlerini detaylı şekilde ele aldı.

KARTAL PLANLI ÇALIŞTI

Antrenman ve maçlardaki tüm performans verilerinin kapsamlı analizi sonrası kondisyon yüklemesi adına yol haritası belirlendi. Kartal ile ekibi, bunu birden yapmak yerine zamana yaydı ve olası adale, kas sakatlıklarının büyük ölçüde önüne geçildi. F.Bahçe özellikle uzatmalarla birlikte 80 dakikasını 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçındaki dirençli futboluyla fizik gücünde gözle görülür bir artış olduğunu ortaya koydu. Öte yandan Konyaspor maçında sakatlanan Szalai’nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildi.