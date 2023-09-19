Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Dzeko’nun karnesi: 8 maç, 6 gol, 3 asist: Göz kamaştırıyor

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Sarı-Lacivertlilerin bu performansındaki önemli isimlerin başında Edin Dzeko geliyor. Boşnak yıldız iyi başladığı F.Bahçe kariyerini aynı şekilde devam ettiriyor. Antalyaspor karşısında skoru 1-1’e getiren golü kaydeden 37 yaşındaki santrfor ardından bir de asist yaptı.

İlerlemiş yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Dzeko, formuyla da göz kamaştırıyor. Tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol attı 3 de asist yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın takım kaptanlığını verdiği Dzeko, arkadaşlarına liderlik yapıyor. Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Ünder’in 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.



