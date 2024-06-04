Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü güçlü takım kuracaklarını belirtti... Mourinho: 'Her şeyimi vereceğim'
Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyip, “F.Bahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim” dedi.
61 yaşındaki Portekizli teknik adamın Ülker Stadı’ndaki basın toplantısına kulüp başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
İşte Mourinho’nun açıklamaları:
- Eskiden ‘Ben Mourinho’yum’ diye şaka yapardım ama şimdi ‘Ben Fenerbahçe’nin hocasıyım’ diye kendimi adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum.
‘İLK KOÇ’LA İLETİŞİME GEÇTİK’
- Benimle iletişime geçen ilk kişi Ali Koç oldu. Aziz Yıldırım ile de bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe’ye gelmek için kimseden izin almadım.
‘KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN’
- Kim seçilirse seçilsin Kim başkan seçilirse seçilsin ben Fenerbahçe için çalışıyor olacağım ama şu anda ben de başkan buradayken burayla sözleşme imzaladım. Her şey çok üst düzey. Bu sabah tesislerimize gittim. Görmüş olduğum seviye çok iyi. Avrupa’da birçok takım çalıştırdım.
‘LİG ÇEKİŞMELİ OLSUN’
- Bence bir takımın 99 puan alması ve diğer takımın 102 puan alması iyi bir durum değil. Diğer takımlarla bu fark iyi değil, umarım önümüzdeki sene lig daha çekişmeli olur. Ben 99 puandan az alayım ama şampiyon olayım düşüncesindeyim Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına 2 hafta içinde başlamamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim.
‘SESİMİ YÜKSELTİRİM’
- Fenerbahçe’nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Ön eleme öncesi 4 haftalık bir hazırlık süreci olacak. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası’nda olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Yavaş yavaş olacak bir süreç.
‘ÇOK GÜÇLÜ TAKIM KURACAĞIZ’
- Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız. Kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara empati, iyi iş çıkarma sözü verebilirim. Bu forma benim artık derim, derimin bir parçası. Kulüp bünyesindeki herkesin bu mantaliteye sahip olmasını isterim.
‘TARAFTAR ÇILGIN OLMALI’
- Ana hedefimiz
Süper Lig’i kazanmak. Adım
adım gitmek istiyoruz. Ana
hedefimiz Şampiyonlar Ligi
gruplarında yer almak.
Benim için hırs her maçı
kazanmak için oynamaktır.
Taraftarın çılgın ve talepkar
olması gerekiyor. Baskı
yaratması gerekiyor. Desteği
bırakmasınlar. Saha içinde
bizimle mücadele etsinler.
Umarım kaybettiğimizden
çok maç kazanırız Lukaku
ve Dybala’yı duydum, bu
oyuncuları istemiyorum.
KOÇ: PARAYI TERCİH ETMEDİ
Mourinho ile görüşme ve anlaşma sürecinden bahseden Ali Koç, “Hayal satmıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. Aziz Yıldırım, ‘Mourinho ile anlaştım’ dedi. İşin gerçeği böyle değildi. Çoğu zaman yavaş kalıyoruz diye bizi tenkit ediyorsunuz. Son 2 yıldır nokta atışı yapıyoruz ve hızlı hareket ediyoruz” dedi.
Koç şu ifadeleri kullandı:
"Mourinho’nun önceliği para
olsaydı Suudi Arabistan’da olurdu.
Başka bir Türk takımında olurdu. Diğer
adayla beraber olurdu. Ligimiz bitmeden
kimseye teklif yapmadık. Biter bitmez
temasa geçtik ve uygun şartlarda anlaştık.
İnşallah kadro planlamasını bir kısmını yaz
kampı öncesi ve esnasında, diğer kısmını
da nokta atışları yaparak turnuvalar
başlamadan bitirmeyi hedefliyoruz. 6
senedir yalanla mücadele ediyorum.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı,
rakip takımın başkanının patolojik seviye
yalanlarıyla... Şimdi bir önceki başkanın
gerçekle ilgisi olmayan söylemleriyle
mücadele ediyorum. Bazen biraz
saptırarak anlatıyor."
‘SUNUMDAN ETKİLENDİ’
Ali Koç, Mourinho’nun tercihiyle ilgili
olarak “Artık bütçe sunmak yetmiyor.
Hocamız, en çok Mario Branco’nun
ona yaptığı sunumdan etkilendi. Ben
de çok etkilendim. Hoca, sahaya ve
takıma odaklanmak istiyor. Futbol
dışı operasyonlara enerji harcamak
istemiyor. Jose Mourinho’ya ‘Fenerbahçe
sana ne katacak?’ diye sordum. Çok şey
katacağını söyledi” açıklamasını yaptı.
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