Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna müjde: Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:59

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Paulo Bento, Tottenham'da forma giyen ve bu ay başında göz çukuru kırığı nedeniyle ameliyat edilen 30 yaşındaki Heung-min Son'ı kadroya dahil etti.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan kulüp Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae'de kadroda yer buldu.

Portekiz, Uruguay ve Gana ile H Grubu'nda yer alan Güney Kore'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)

Savunma: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)

Orta saha: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olimpiakos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)

Forvet: Hwang Ui-jo (Olimpiakos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur).