Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde son dakika gelişmesi
Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı golcü Maxi Gomez için fiyat yükselttiği iddia edildi.
Fenerbahçe Uruguaylı golcü Maxi Gomez transferinde süreci uzattı. Celta Vigo, Mönchengladbach ve Everton da Uruguaylı oyuncunun maliyetini araştırmak için harekete geçmişken bu transferle ilgili yeni bir iddia geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe, başka takımların devreye girmesi sonrası Valencia'ya yaptığı teklifte fiyatı artırdı. Sabuncuoğlu, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldız için Valencia'ya 7 milyon Euroluk bir teklifte bulunduğunu ve iki takımın görüşmelere devam ettiğini bildirdi.
FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI
Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg de Mönchengladbach'ın Maxi Gomez'i istediğini ancak Fenerbahçe'nin Valencia'ya yaptığı teklifi artırdığını yazdı. Alman basınına göre Uruguaylı yıldız için sarı-lacivertliler daha avantajlı konumda.
Uruguaylı golcü geçtiğimiz sezon 29 lig maçında 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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