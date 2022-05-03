Fenerbahçe'nin pankart tepkisi sürüyor: Sessiz kalmayacağız

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada açılan pankarta, Fenerbahçe cephesinden tepkiler sürüyor.

Hilmi Türkay
03 Mayıs 2022 Salı, 07:00
Fenerbahçe'nin pankart tepkisi sürüyor: Sessiz kalmayacağız
Abone Ol google-news

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor’un şampiyon olduğu maçta tribünde açılan pankartlara yönelik tepkisini sürdürüyor.

Pankartta namlunun ucuna Fenerbahçe’nin konmasının ardından savcıları göreve çağıran ve hukuki adımları atan Sarı-Lacivertli kulüp, ilerleyen günlerde bunların detaylarını tek tek paylaşacak. Fenerbahçe’nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Pekin, “Bu ülke ve bu millet Fenerbahçe üzerinden futbol kullanılarak yapılmak istenen bir darbe girişimini atlattı. Şahit olduğumuz olaylar yine Fenerbahçe üzerinden futbol kullanılarak bir şeyler yapılmak istendiğini gösteriyor. Buna sessiz kalmayacağız” dedi.


fenerbahçe trabzonspor Spor Toto 1. Lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler