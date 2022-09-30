Fenerbahçe'ye dev gelir: Yıldız isim için 5 takım sıraya girdi!

30 Eylül 2022 Cuma, 19:18

Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, bek pozisyonunda görev almasıyla birlikte performansını yükseltti. Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez oyuncularından biri olan Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki milli oyuncu için İngiltere'den Fulham, Nottingham Forest ve Brighton, Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Ajax harekete geçti.

Fenerbahçe'ye geldiği dönemde piyasa değeri 1 milyon Euro'ya yakın olan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 10.50 milyon Euro. Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için gelecek tekliflerde kapıyı 15 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 11 karşılaşmada 1 asist üretti.