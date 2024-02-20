Fenerbahçe'ye Fred müjdesi: Dönüş tarihi ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı oyuncunun beklenenden önce takıma döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:26
Fenerbahçe'ye Fred müjdesi: Dönüş tarihi ortaya çıktı!
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Fenerbahçe'de merakla beklenen Fred sorusunun cevabı belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı. Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.

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SAKATLIĞI TAMAMEN GEÇMEDİ AMA...

Dönüşü için en erken 6 hafta öngörülen Fred'in bugün çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği öne sürüldü.

Fred'in sakatlığının tamamen geçmediği ancak bulguların minimum seviyede gözlendiği ileri sürüldü. Bir önceki MR’a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer almasının beklenmediği iddia edildi.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet 1 beraberlik alan Fred, bu maçlarda 6 asist yapmıştı.


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