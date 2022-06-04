Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına Faroe Adaları karşısında çıktı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 22:59
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

FERDİ KADIOĞLU İLK MAÇINDA İLK 11'DE

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.


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