Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına Faroe Adaları karşısında çıktı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
FERDİ KADIOĞLU İLK MAÇINDA İLK 11'DE
Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Kuntz, Ferdi'ye sol bekte görev verdi.
Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen diğer oyunculardan Doğan Alemdar ve Tiago Çukur yedekler arasında yer alırken, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan yurttaşlara LGS uyarısı
- Zincir markette dehşet anları
- Şile'de can pazarı: 4 kişi son anda kurtarıldı
- Mustafa Sarıgül bu kez 'kola' fırlattı
- İmamoğlu'na çağrıda bulunan Sayan'a yurttaştan cevap
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- İstanbul'daki bankayı soymuşlardı: Yakalandılar
- İktidar ve muhalefet arasında pazarlık
- Kılıçdaroğlu, AB yol haritasını açıkladı
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da 'maymun çiçeği' hareketliliği
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- Erdoğan geri adım atmadı
- Ev sahibinin zam yapmasına öfkelendi, evi yaktı!
- 'Her an operasyona başlanabilir'
- Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
- Balıkesir beşik gibi sallanıyor
- Muhtara 'Cumhur İttifakı' tuzağı
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- Enflasyonu 'müjde' diye duyurdular