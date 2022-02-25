Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan ve 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu maç esnasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı, Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağının ise belirsiz olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 20:46
Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
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22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçında sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişti.

Yapılan kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmayan Ferdi’nin durumu günlük olarak takip edilecek.

Tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmayan Ferdi Kadıoğlu'nun pazartesi günün oynanacak Kasımpaşa maçında sahada olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.


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