Ferencvaros'a diş geçiremedi: Trabzonspor turu Macaristan'a bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Macar ekibi Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'un büyük baskıyla başladığı mücadelede Ferençvaroş, 17. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Bordo mavili ekip, golden sonra biraz bocalasa da oyunu tek kaleye çevirdi. Ferençvaroş kalesine sağlı sollu ataklarla akın eden Trabzonspor, Onuachu ve Salah ile gol fırsatlarından yararlanamadı.

NWAIWU, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, rakibe yaptığı müdahalesi nedeniyle 90+6. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor, 23 Ağustos Pazar günü 19.00'da Başakşehir ile evinde karşılaştıktan sonra 27 Ağustos Perşembe akşamı TSİ 21.30'da Ferençvaroş'a konuk olacak.

ELERSE AVRUPA LİGİ, ELENİRSE KONFERANS

Trabzonspor, Ferençvaroş'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek. Elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin lig aşamasında yer alacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 0-1 Ferencvaros

90' Trabzonspor'da Nwaiwu yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

71' Pina, Salah'ın tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunu Dibusz kornere çeldi.

55' Sağ kanattan kesilen ortayı Onuachu çok sert bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak top üst direkten döndü.

49' Mohamed Salah'ın ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şut direğin dibinden auta gitti.

38' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Salah sol kanattan ceza sahası yayına çıkardı, Umut Nayir'in gelişine çektiği şut yandan dışarı çıktı.

17' GOL! Ferencvaros, Zachariassen'in golüyle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Ferencvaros'ta Nagy'nin sağ kanattan kestiği ortayı Zachariassen düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.