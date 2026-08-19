Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı!

2026 Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Altan Doğan paralel barda finale çıktı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayan şampiyonada Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil etti.

Paralel barda Ferhat Arıcan elemeleri 3. sırada, Altan Doğan ise 6. sırada bitirerek final bileti aldı.

Türkiye, takım sıralamasında ise 14. oldu.

Ferhat ve Altan'ın yer alacağı paralel bar finali, 22 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak.

FERHAT ARICAN 9. MADALYA İÇİN FİNALDE YARIŞACAK

Türk cimnastik tarihinin olimpiyat madalyalı tek sporcusu Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonalarında 9. madalyasını almaya çalışacak.

Avrupa'da 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Ferhat, finalde yarışacağı alet olan paralel barda 2020 ve 2021'de Avrupa şampiyonu olmuştu. Paralel barda Avrupa'da birer gümüş ve bronzu da olan Ferhat, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da bu alette bronz madalya alarak tarihe geçmişti.

Paralel barda finalde yer alacak bir diğer milli sporcu Altan Doğan ise büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez finalde mücadele edecek.