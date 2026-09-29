Evrakta sahtecilik ve mobbing iddialarının yer aldığı “Hakemler Dosyası” kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden gözaltına alındı?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

1969 yılında doğan Ferhat Gündoğdu, eğitim hayatının ardından askerlik kariyerine başladı. 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi alan Gündoğdu, ilerleyen yıllarda spor yönetimi ve işletme alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde spor yönetimi, 2005-2007 yılları arasında ise Atatürk Üniversitesi’nde işletme ve yönetim alanında lisansüstü eğitim aldı. Gündoğdu, 2014 yılında Ankara Üniversitesi’nde spor yönetimi alanında doktora eğitimini tamamladı.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Asker kökenli olan Ferhat Gündoğdu, görev yaptığı dönemde Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde şube müdürlüğü yaptı. Daha sonra Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Ankara Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da yapan Gündoğdu, askeri kariyerinin yanı sıra hakemlik de yaptı. Çıkarılan yasa sonrasında hakemliği bırakarak askerlik görevine devam etti.

Emekli olduktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev almaya başlayan Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu'nda da görev yaptı. 13 Şubat 2019 tarihinde Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'na üye olarak dahil oldu.

Serdar Tatlı'nın 21 Ekim 2021 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevine getirildi. Gündoğdu, 17 Nisan 2022 tarihinde görevinden istifa etti ve yerine yeniden Sabri Çelik getirildi.

Ferhat Gündoğdu, 23 Temmuz 2024 tarihinde ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeniden Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında ‘mobbing’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.