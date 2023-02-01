Fernando Muslera: 'Geçiş oyunlarına dikkat etmeliydik'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:49

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:49

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı file bekçisi maç sonu açıklamasına "Ümraniyespor'a karşı iki maçta da böyle oynadık, bu bize uyan bir oyun değil. Oyun ve oyuncu kalitemizle birlikte golleri bulduk" ifadelerini kullandı.

Maçta hatalarının olduğunu ancak geri dönüş yapmayı bildiklerini belirten Muslera, "Geçiş oyunlarına dikkat etmeliydik. Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Tanrı, bize yardımcı oldu. Devam etmeliyiz. Kazanarak devam etmek iyi oluyor. Takım olarak daha iyisini yapmaya çalışmalıyız." diyerek açıklamalarını noktaladı.