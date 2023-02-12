Fernando Muslera'dan 156 saat enkaz altında kalan Semih'e destek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 156 saat sonra enkaz altından çıkartılan Galatasaray taraftarı Semih, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ile görüştü.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.
"MAŞALLAH SEMİH"
Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. "Formanı istiyorum" diyen Semih’e Muslera, "Hemen gönderiyorum" cevabını verdi.
Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun” diye sordu. Semih ise, "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra, "Bir isteğin var mı", diye soran Muslera'ya "Formanı istiyorum " cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.
Semih inve kardeşimizi @1_Muslera_25 ile görüştürdük formasıda yolda ?????? pic.twitter.com/GtAn2RRCvZ— Dinçer Azaphan (@dincerazaphangs) February 12, 2023
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