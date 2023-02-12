Fernando Muslera'dan 156 saat enkaz altında kalan Semih'e destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 156 saat sonra enkaz altından çıkartılan Galatasaray taraftarı Semih, sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:22
Fernando Muslera'dan 156 saat enkaz altında kalan Semih'e destek
Abone Ol google-news

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce, taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, su ve dondurma istedi. Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna ise 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını verdi.

"MAŞALLAH SEMİH"

Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, Galatasaray'ın avukatı aracılığıyla telefonla görüntülü konuştu. "Formanı istiyorum" diyen Semih’e Muslera, "Hemen gönderiyorum" cevabını verdi.

Telefon görüşmesinde Muslera, “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun” diye sordu. Semih ise, "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra, "Bir isteğin var mı", diye soran Muslera'ya "Formanı istiyorum " cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.


fernando muslera galatasaray kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde bulunan gönüllü isyan etti: Tekbir getirmeyin, alkış tutmayın!

Deprem bölgesinde bulunan gönüllü isyan etti: Tekbir getirmeyin, alkış tutmayın!
Tolga Ciğerci'den depremzedelere destek mesajı

Tolga Ciğerci'den depremzedelere destek mesajı
TİP'ten 1 aylık maaşını depremzedelere bağışlayan Ali Erbaş'a: 'Maaşın yetmez, arabalarını ver!'

TİP'ten 1 aylık maaşını depremzedelere bağışlayan Ali Erbaş'a: 'Maaşın yetmez, arabalarını ver!'

En Çok Okunan Haberler