Fernando Torres'e göre Salah, dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri

Liverpool'un eski golcüsü Fernando Torres, Muhammed Salah'ın dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 19:30
Fernando Torres'e göre Salah, dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri
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Liverpool'un eski golcüsü Fernando Torres'e , Muhamed Salah'ın dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı sorusu soruldu.

Sadece bu sezonun değil geçtiğimiz sezonlar için böyle olduğunu düşünen Fernando Torres,"Yüzde yüz. Bence sadece bu sezon değil, son 2-3 sezon muhteşemdi. Bireysel oyuncu ödülleri, bir takımla kupa kazandıklarında konuşulur ama bence son 5-6 yıldır dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri. Kararlılığı harika " ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah bu sezon Premier Lig'de 10 maçta 10 gol kaydedip 6 asist yaptı. Salah, attığı 10 gol ile şuan Premier Lig'de gol kralı durumunda. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 5 gol atan Mısırlı forvet, müthiş performansını bu organizasyonda da devam ettirdi.



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