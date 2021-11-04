Fernando Torres'e göre Salah, dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri

04 Kasım 2021 Perşembe, 19:30

Liverpool'un eski golcüsü Fernando Torres'e , Muhamed Salah'ın dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı sorusu soruldu.

Sadece bu sezonun değil geçtiğimiz sezonlar için böyle olduğunu düşünen Fernando Torres,"Yüzde yüz. Bence sadece bu sezon değil, son 2-3 sezon muhteşemdi. Bireysel oyuncu ödülleri, bir takımla kupa kazandıklarında konuşulur ama bence son 5-6 yıldır dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri. Kararlılığı harika " ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah bu sezon Premier Lig'de 10 maçta 10 gol kaydedip 6 asist yaptı. Salah, attığı 10 gol ile şuan Premier Lig'de gol kralı durumunda. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 5 gol atan Mısırlı forvet, müthiş performansını bu organizasyonda da devam ettirdi.