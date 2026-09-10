Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferran Torres hat-trick yaptı: PSG kendi evinde gol oldu yağdı!

Ferran Torres hat-trick yaptı: PSG kendi evinde gol oldu yağdı!

10.09.2026 01:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ferran Torres hat-trick yaptı: PSG kendi evinde gol oldu yağdı!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleden PSG, 6-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Image

FERRAN TORRES HAT-TRICK YAPTI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 23. dakikada Ousmane Dembele, 31. 47. ve 57. dakikada Ferran Torres, 88. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Slovan Bratislava'nın tek golü ise 58. dakikada Suleiman Camara'dan geldi.

Bu sonuçla PSG Devler Ligi'ne üç puanla başladı. Slovan Bratislava ise puan alamadı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Slovan Bratislava ise kendi evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

İlgili Konular: #psg #uefa şampiyonlar ligi #Ferran Torres #Slovan Bratislava

İlgili Haberler

Arsenal'a Napoli deplasmanında tek gol yetti!
Arsenal'a Napoli deplasmanında tek gol yetti! Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Napoli'yi 1-0 mağlup etti.
Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı!
Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı! Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Rui Borges: 'Galatasaray şansın yardımıyla gol attı'
Rui Borges: 'Galatasaray şansın yardımıyla gol attı' Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.