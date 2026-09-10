Ferran Torres hat-trick yaptı: PSG kendi evinde gol oldu yağdı!

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleden PSG, 6-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

FERRAN TORRES HAT-TRICK YAPTI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 23. dakikada Ousmane Dembele, 31. 47. ve 57. dakikada Ferran Torres, 88. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.

Slovan Bratislava'nın tek golü ise 58. dakikada Suleiman Camara'dan geldi.

Bu sonuçla PSG Devler Ligi'ne üç puanla başladı. Slovan Bratislava ise puan alamadı.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Slovan Bratislava ise kendi evinde Stuttgart'ı konuk edecek.