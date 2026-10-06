FIA resmen açıkladı: İstanbul'a Formula 2 ve Formula 3 müjdesi!

Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3'ün 2027 sezonu takvimleri de açıklandı. Türkiye, gelecek yıl üç kategorinin de yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıkladığı takvime göre Türkiye, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer aldı.

EKİM 2027'DE TÜRKİYE'DE

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Formula 1'in yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 yarışları da aynı hafta sonunda düzenlenecek.

2027 Formula 1 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 yarış bulunurken, sezon 12-14 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.