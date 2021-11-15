FIA'dan Lewis Hamilton'a bir ceza daha
Formula 1'de Sao Paulo Grand Prix’sine Lewis Hamilton damga vurdu. Büyük Britanyalı pilot cezası nedeniyle 10. sırada başladığı yarışı zaferle noktaladı.
Sao Paulo Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, şampiyona lideri Max Verstappen ile arasındaki puan farkını 14'e indirdi.
Hamilton 1. olmasına rağmen, arka kanadı kurallara uymadığı için ihraç edildi. Sprint yarışına son cepten başlayan Britanyalı pilot, bu bölümü 5. sırada tamamlamayı başardı. Ancak motor ünitesindeki değişiklik nedeniyle 5 sıra ceza aldı.
Yarışa Max Verstappen ilk, Hamilton 10. sıradan başladı. Mercedes'in şampiyon pilotu kısa sürede önündeki rakipleri geçti ve 19. turda ikinci sıraya yerleşti.
Lider Verstappen ile arasındaki farkı da azaltan Hamilton, 59. turda ilk sıranın sahibi oldu. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Büyük Britanyalı pilot sezonun altıncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı. Verstappen ikinci, Valtteri Bottas ise 3. oldu.
Yarış sonrası Lewis Hamilton ile görüşen FIA yetkilileri, son turda kemerlerini çözdüğü için Britanyalı pilota 25 bin Euro para cezası verdi.
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