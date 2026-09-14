FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.

ABD, Dünya Kupası'nda 5'i üst üste olmak üzere 12. kez kupayı kazandı. Fransa ise ilk defa final oynadığı turnuvada ikincilikle yetindi.

Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk periyot, Fransa'nın 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle çok iyi başlayan Fransa, 13. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 17-31. Dış atışlardan kritik basketler bulan Fransa karşısında ABD, Young'ın skorer oyunuyla etkili oldu. ABD, Clark'ın bitime 3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle farkı 2'ye kadar indirdi: 43-45. Fransa, soyunma odasına 45-43 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında skoru lehine çeviren ve oyundan düşen Fransa önünde üst üste bulduğu basketlerle 17 sayılık fark yakalayan ABD, son bölüme 73-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 27'ye kadar çıkaran ABD, karşılaşmayı 97-79 kazanarak Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

ABD KUPASINI ALDI

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD'ye kupası takdim edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Fransa Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına gümüş madalyaları verildi.

Taraftarların alkışları eşliğinde ABD Milli Takımı parkeye davet edildi. Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, kupayı kaptan Breanna Stewart'a takdim etti.

Stewart'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NIN MVP'Sİ STEWART OLDU

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP), ABD'den Breanna Stewart oldu.

Turnuvada forma giydiği 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynayan Stewart, turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.

32 yaşındaki basketbolcu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri 2018 Dünya Kupası'nda da en değerli oyuncu ünvanını kazanmıştı.

Organizasyonun en iyi 5'inde ise Iyana Martin (İspanya), Leonie Fiebich (Almanya), Breanna Stewart (ABD), Gabby Williams (Fransa) ve Jackie Young (ABD) yer aldı.

Salon: Berlin

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Gatis Salins (Letonya)

ABD: Copper 15, Gray 12, Young 18, Collier 6, Stewart 22, Bueckers, Howard 2, Clark 12, Boston 7, Reese 3, Citron, Iriafen

Fransa: Lacan 2, Ayayi 8, Salaun 7, Williams 20, Badiane 7, Leite 5, Malonga 21, Johannes 5, Toure 3, Astier 1, Gueye, Bernies

1. Periyot: 17-20

Devre: 43-45

3. Periyot: 73-57