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FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

7.10.2026 21:43:00
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AA
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FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin 79-71 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
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Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Mersin ekibi, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

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SON 4 SEZONDA 3. KEZ ŞAMPİYON

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

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TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer izledi.

Maçta hem Mersin ekibinin hem de Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına destek verdi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Natasa Dragojevic (Karadağ), Milita Stalaucinskaite (Litvanya)

Çimsa ÇBK Mersin: Leite 17, Thomas 10, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Esra Ural, Samuelson 12

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 6, Meesseman 14, Geiselsoder 9, Pouye 6, Lacan 10, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Zeynep Gül, Allemand 2, Angloma 6, Betts

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-38

3. Periyot: 48-59

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