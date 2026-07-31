FIFA'da flaş istifa: 'Futbolun geleceği ipotek altına alınıyor'

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti.

İngiliz televizyon kuruluşu Sky News tarafından paylaşılan istifa mektubunda Cordeiro, Infantino'nun önerisinin FIFA'nın geleceğini tehlikeye sürüklediğini belirtti.

"GÖREVİME DEVAM EDEMEM"

Beş yıldır Gianni Infantino'nun danışmanlığını yapan ABD'li futbol yöneticisi, projenin hazırlanmasında herhangi bir rolünün bulunmadığını vurguladı.

Cordeiro, istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Bu öneri, FIFA'nın geleceğini belirleyecek bir konu hâline geldi. Konuyu dikkatle değerlendirdikten sonra FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı olarak görevime devam edemeyeceğime karar verdim. Bu nedenle görevimden derhâl geçerli olmak üzere istifa ediyorum."

"FUTBOLUN GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALIYOR"

Carlos Cordeiro, Dünya Kupası hisselerinin yatırımcılara açılması için ikna edici bir gerekçe sunulmadığını savundu.

Planın futbolun geleceğini ipotek altına aldığını belirten Cordeiro, FIFA'nın temel görevinin kâr elde etmek değil, oyunu gelecek nesiller için korumak ve güçlendirmek olduğunu ifade etti.

"FIFA'NIN MALİ GÜCÜ YETERLİ"

FIFA'nın mevcut kaynaklarının futbolun gelişimi için gereken yatırımları karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyleyen Cordeiro, şu değerlendirmeyi yaptı:

"FIFA zaten olağanüstü mali kaynaklara sahip. Kuruluşun milyarlarca dolarlık rezervi bulunuyor ve hiçbir borcu yok. FIFA Başkanı da 2022-2026 döneminde 15 milyar dolarlık gelir elde edildiğini bizzat vurguladı."

"4,2 MİLYAR DOLARA SATMAK ANLAMSIZ"

Üye federasyonların ek kaynağa ihtiyaç duyması hâlinde FIFA'nın bunu mevcut mali gücüyle karşılayabileceğini belirten Cordeiro, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer üye federasyonlar futbolun gelişmesi için ek yatırıma ihtiyaç duyulduğuna inanıyorsa FIFA bunu mevcut kaynaklarıyla karşılayabilecek mali güce zaten sahiptir. Bu koşullarda futbolun en değerli varlığındaki kalıcı bir payı 4,2 milyar dolar karşılığında satmak hiçbir anlam ifade etmiyor."