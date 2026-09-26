FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı: İşte cezanın kalkması için tek şart

FIFA, Fenerbahçe'nin transfer tahtasını 3 dönem kapattı. Sistemde yer alan açıklama, söz konusu yasağın mali bir dosyadan kaynaklandığını ve dosyada belirtilen ücretin ödenmesi halinde yasağın kaldırılacağını gösteriyor.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan FIFA Kayıt Yasağı Listesi'nde sarı lacivertli kulübün ceza başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak görünüyor.

YASAK EN-NESYRI ÖDEMESİYLE İLGİLİ

Fenerbahçe, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğunu ve 2024-2025 sezonunda takıma katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin olduğunu duyurdu. Kulüp, En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksitinin ödenmemesi nedeniyle Sevilla'nın FIFA nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe ayrıca, mevcut yönetimin göreve başlamasının ardından geciken taksitin ödendiğini ancak FIFA nezdinde açılan dosyada bir sonraki taksidin de ödenmesinin talep edildiğini belirtti. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA kararıyla hükmedilen ödemenin 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, ödemenin ardından FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer yasağının kaldırılacağını bildirdi.