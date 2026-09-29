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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş

29.09.2026 15:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş

UEFA Uluslar Ligi'ne Fransa ve İtalya mağlubiyetleriyle başlayan A Milli Takım, aldığı bu başarısız sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında 4 basamak geriledi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. 

Uluslar Ligi'nde oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralaması da güncellendi. 

Fransızların ardından İtalyanlara da yenilen Ay-yıldızlı takım sıralamada 4 sıra birden geriledi.

İşte İspanya'nın ilk sırada yer aldığı FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve A Milli Takım'ın son durumu:

1- İspanya: 2002.34 puan 

2- Arjantin: 1970.37 puan

3- Fransa: 1957.10 puan

4- İngiltere: 1916.38 puan

5- Fas: 1806.87 puan

6- Brezilya: 1802.90 puan

7- Portekiz: 1797.39 puan

8- Belçika: 1779.63 puan

9- Hollanda:  1778.65 puan

10- Meksika: 1754.16 puan

31- Türkiye: 1573.77 puan

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