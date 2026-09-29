FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralaması da güncellendi.
Fransızların ardından İtalyanlara da yenilen Ay-yıldızlı takım sıralamada 4 sıra birden geriledi.
İşte İspanya'nın ilk sırada yer aldığı FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve A Milli Takım'ın son durumu:
1- İspanya: 2002.34 puan
2- Arjantin: 1970.37 puan
3- Fransa: 1957.10 puan
4- İngiltere: 1916.38 puan
5- Fas: 1806.87 puan
6- Brezilya: 1802.90 puan
7- Portekiz: 1797.39 puan
8- Belçika: 1779.63 puan
9- Hollanda: 1778.65 puan
10- Meksika: 1754.16 puan
31- Türkiye: 1573.77 puan