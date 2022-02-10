FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. sırada yer alırken, Şubat ayında iki sıra gerileyerek 39'uncu sırada yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 14:30
FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, Şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

TAKIM          PUAN

1 Belçika      1828,45

2 Brezilya     1823,42

3 Fransa       1786,15

4 Arjantin      1766,99

5 İngiltere     1755,52

6 İtalya         1740,77

7 İspanya     1704,75

8 Portekiz     1660,25

9 Danimarka 1654,54

10 Hollanda  1653,73


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