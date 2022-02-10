FIFA, VAR'dan sonra yeni bir yeniliğe hazırlanıyor: Yarı otomatik ofsayt
FIFA, VAR sisteminin ardından yeşil sahalarda fark yaratacak yeni bir teknoloji üzerine araştırmalar yapıyor. Bu teknoloji sayesinde ofsaytlar 3 saniye gibi kısa bir sürede tespit edilebilecek.
FIFA'nın gündeminde yarı otomatik ofsayt sistemi var. SAOT adı verilen yeni sistem şu an devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor.
Sistem, yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesi sayesinde işliyor. Böylece ofsayt, anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor.
Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak.
2023-24 sezonunda Premier Lig ve tüm büyük yerel liglerde kullanılan mevcut ofsayt teknolojisinin yenisiyle değiştirilmesi planlanıyor.
YARI OTOMATİK OFSAYT NEDİR?
Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluştuyor.
Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor. Bir oyuncunun 3 boyutlu iskeletinin bir başka oyuncunun vücudunun hangi bölümünün en önde olduğunu belirlemek için modellenme çizerek karar vermede öncülük ediyor.
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