FIFA yeni sistem için çalışmalara başladı! Oyunun akışı tamamen değişebilir!
FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.
FIFA, VAR sistemine alternatif olarak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.
HAKEM İTİRAZLARI DEĞERLENDİRECEK
Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek.
Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.
İLK TESTLERİ YAPILDI
Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.
FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgiyaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik." ifadelerini kullandı.
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