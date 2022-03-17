FIFA'dan Ukraynalı futbolculara transfer istisnası
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birçok spor karşılaşması olumsuz yönde etkilendi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bir açıklama yayımlayarak Ukraynalı futbolcuların başka ülkelere transfer olabilmeleri için özel izin çıkarıldığını duyurdu.
FIFA, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolcuların, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabileceklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, Ukrayna kulüpleri ve oyuncularına yardımcı olmak adına yönetmelikte geçici değişiklikler yapıldığı ifade edildi.
Gerçekleştirilen geçici düzenlemeyle, ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanındı. Kulüpler, söz konusu istisnadan faydalanan en fazla 2 oyuncuyu kadrolarına katabilecek.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımı kınandı ve barış çağrısında bulunuldu.
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