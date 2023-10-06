Fikret Orman'dan başkanlık çıkışı: 'Bana ihtiyaç olursa...'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:07

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından kulisler hareketlendi.

Hasan Arat'ın adaylığını açıklamasının ardından bir açıklama da Fikret Orman'dan geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Fikret Orman, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum" cevabını verdi.

"AÇILAN DAVALARDAN AKLANDIM"

Fikret Orman, kısa süre önce "Çebi yönetimi tarafından şahsıma açılan 11-12 dava vardı, 8-9 tanesi sonuçlandı ve aleyhime hiçbir şey çıkmadı, aklandım. Milli maç arasında hakkımda çıkan asılsız iddialara cevap vereceğim" açıklaması yapmıştı.

7 YIL BAŞKANLIK YAPTI

2012 yılında Beşiktaş başkanlığı görevine seçilen Fikret Orman, 7 yıl sürdürdüğü görevi 24 Ekim 2019'da bırakmıştı.