Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya diş geçiremedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile karşı karşıya geldi.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini Fransa 25-19 kazandı.

Mücadeleye devam eden ay-yıldızlılar istediği sonucu alamadı ve ikinci seti 25-20 kaybetti.

Fransa iyi başladığı üçüncü seti de 25-19 kazandı ve ay-yıldızlılar müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı.

İlk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında da Fransa'ya kaybetmiş oldu.

Fransa ise organizasyona İsviçre'yi 3-0 yenerek başladığı yola bugünkü galibiyeti ile birlikte ikide iki ile devam etti.

Türkiye, bir sonraki karşılaşmasını 13 Eylül'de İsviçre, 14 Eylül'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya'yla oynayacak.