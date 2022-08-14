Filenin Efeleri, Danimarka'ya mağlup etti!
2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Danimarka ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında, Danimarka'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Danimarka'nın Middelfart şehrindeki mücadelede, ilk seti 25-20 kaybeden Türkiye, ikinci seti 25-19 kazandı.
Çekişmeye sahne olan üçüncü seti 28-26 kaybeden Türkiye, dördüncü seti 25-20 kazanarak maçı beşinci sete taşıdı.
Danimarka, son seti 15-9 olarak maçı 3-2 kazanan taraf oldu.
A Grubu'ndaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan "Filenin Efeleri", gruptaki ilk mağlubiyetini Danimarka karşılaşmasında almış oldu.
Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma mücadelesi veren milli takım, grubundaki son maçını 17 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile İstanbul'da yapacak.
2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlayan veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olan takımlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak.
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