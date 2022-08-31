Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:53
Filenin Efeleri, FIVB Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, rakibine set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı garantiledi.


Filenin Efeleri A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası Kanada

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