Filenin Efeleri Letonya'ya mağlup! Avrupa Voleybol Şampiyonası'na veda etti...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu'nun beşinci ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 3-1 mağlup olarak son 16 turuna yükselme şansını kaybetti.

Karşılaşmada ilk üç set büyük çekişmeye sahne olurken, Letonya son sette üstünlüğünü net şekilde ortaya koydu ve mücadeleden galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İLK SETİ LETONYA KAZANDI

Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette milliler son bölümde 24 sayıya ulaşmasına rağmen Letonya seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette daha iyi bir oyun ortaya koyan A Milli Takım, çekişmeli geçen seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de büyük çekişme yaşandı. Türkiye 24 sayıya ulaşmasına rağmen Letonya kritik bölümde hata yapmadı ve seti 26-24 kazanarak maçta yeniden öne geçti.

SON SETTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın dördüncü setinde üstünlüğünü tamamen eline alan Letonya, seti 25-16 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Slobodan Kovac'ın çalıştırdığı milli takım bu sonuçla grubunu 1 galibiyet 4 yenilgiyle 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.