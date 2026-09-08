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Filenin Efeleri'nin 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Filenin Efeleri'nin 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

8.09.2026 16:25:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri'nin 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu.

Ay-yıldızlıların, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

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