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Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu!

Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu!

19.08.2026 19:34:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri'nin Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu!

Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek kadrosu ve maç takvimi duyuruldu.
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İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç takvimi duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde gerçekleştirilecek 20. Akdeniz Oyunları'na katılacak milli takımın başantrenörlüğünü Cemal Bora Şensoy yapacak.

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FİLENİN EFELERİ'NİN KADROSU

Ay-yıldızlı takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ömercan Burak Karahan, Muhammed Kaya, Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Yunus Emre Tayaz, Umut Özdemir, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan, Ahmetcan Büyükgöz, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Berk Dilmenler, Can Koç

Milli takımın karşılaşmaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Tabii Spor'dan canlı yayımlanacak.

B Grubu'nda İspanya, Yunanistan, Mısır ve Kosova ile karşılaşacak milli takımın grup aşamasındaki maç programı ise şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

18.00 Mısır-Türkiye

25 Ağustos Salı:

14.00 Kosova-Türkiye

27 Ağustos Perşembe:

20.00 Yunanistan-Türkiye

28 Ağustos Cuma:

17.00 İspanya-Türkiye

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