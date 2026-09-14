Filenin Efeleri Romanya'ya mağlup! Dördüncü maçında üçüncü yenilgi...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında 3. mağlubiyetini aldı.
SIRADAKİ RAKİP LETONYA
Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya ile oynayacak.
Ay-yıldızlıların son 16 turuna kalması, galip gelmeleri halinde yalnızca dördüncülükle mümkün olacak.
D Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasında 10'uncu sırada bulunuyor.