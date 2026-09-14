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Filenin Efeleri Romanya'ya mağlup! Dördüncü maçında üçüncü yenilgi...

Filenin Efeleri Romanya'ya mağlup! Dördüncü maçında üçüncü yenilgi...

14.09.2026 22:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Filenin Efeleri Romanya'ya mağlup! Dördüncü maçında üçüncü yenilgi...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü maçında karşılaştığı Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, dördüncü maçında 3. mağlubiyetini aldı.

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SIRADAKİ RAKİP LETONYA

Milli takım, grup aşamasındaki son maçını ise 16 Eylül'de Letonya ile oynayacak.

Ay-yıldızlıların son 16 turuna kalması, galip gelmeleri halinde yalnızca dördüncülükle mümkün olacak.

D Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya sıralamasında 10'uncu sırada bulunuyor.

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