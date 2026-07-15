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Filenin Efeleri Sırbistan'a set vermedi! Üçüncü haftaya galibiyet ile başladı...

Filenin Efeleri Sırbistan'a set vermedi! Üçüncü haftaya galibiyet ile başladı...

15.07.2026 22:44:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Efeleri Sırbistan'a set vermedi! Üçüncü haftaya galibiyet ile başladı...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasının ilk maçında karşılaştığı Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi.

Türkiye, VNL'deki 6. galibiyetini alırken, Sırbistan 5. mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP UKRAYNA

Ay-yıldızlılar, üçüncü etaptaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

Salon: Belgrad

Hakemler: Charles Andrew Robb (Kanada), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Stefanovic, Marinovic, Batak, Nedeljkovic, Kulpinac, Masulovic (Negic, Kujundzic, Peric, Ristic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ahmet Tümer, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

Setler: 23-25, 19-25, 18-25

Süre: 90 dakika

İlgili Konular: #Sırbistan #FIVB Milletler Ligi #A Milli Erkek Voleybol Takımı

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