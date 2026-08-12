Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını Antalya Belek’te bulunan Gloria Sports Arena’da tamamladı.

Filenin Sultanları, daha önceki önemli turnuvalar öncesinde de kamp yaptığı Antalya’da, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını gerçekleştirdi. 105 bin metrekarelik kampüsünde 50’den fazla spor branşına hizmet veren tesis, milli takımın hazırlık sürecine uluslararası standartlardaki antrenman altyapısı ve yüksek performans olanaklarıyla ev sahipliği yaptı.

Kamp sürecinde Fransa ile hazırlık karşılaşmaları da oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarının ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının bir sonraki aşamasına geçti.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliğinde düzenlenecek. Son Avrupa şampiyonu unvanını korumak için mücadele edecek Türkiye, A Grubu’nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları’nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:

21 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026, 19.00: Türkiye-Polonya