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Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

1.09.2026 20:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Azerbaycan ise turnuvaya veda etti.

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Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

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RAKİP BELLİ OLDU

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

Azerbaycan: Besman, Ruban, Kirilyuk, Rahimova, Stepanenko, Abdulazimova (Karimova, Imanova, Guluyeva, Pavlenko)

Setler: 25-14, 25-16, 25-22

Süre: 79 dakika (23, 27, 29 )

İlgili Konular: #türkiye #Azerbaycan #filenin sultanları #A Milli Kadın Voleybol Takımı

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