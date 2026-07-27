A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Peki, Filenin Sultanları dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte güncel FIVB dünya sıralaması...

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 3. sırada yer alıyor. Filenin Sultanları, 388.35 puan ile dünya üçüncüsü konumunda bulunuyor.

İŞTE GÜNCEL FIVB DÜNYA SIRALAMASI

FIVB Kadınlar Dünya Sıralaması (Güncel 27 Temmuz 2026)

1. İtalya – 461.17 puan

2. Brezilya – 403.61 puan

3. Türkiye – 388.35 puan

4. ABD – 363.57 puan

5. Polonya – 338.37 puan

6. Japonya – 331.36 puan

7. Çin – 315.51 puan

8. Hollanda – 292.64 puan

9. Rusya – 277.59 puan

10. Sırbistan – 276.38 puan