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Filenin Sultanları finalde kimle eşleşti? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları finalde kimle eşleşti? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman?

5.09.2026 17:50:00
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Haber Merkezi
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Filenin Sultanları finalde kimle eşleşti? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları finalde kimle eşleşti? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman?
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Filenin Sultanları finalde yerini alarak 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaştı. Sırbistan karşısında alınan yarı final galibiyetinin ardından Türkiye'nin final maçının tarihi ve rakibi gündeme geldi. Peki, Filenin Sultanları finalde kimle eşleşti? 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk mücadelesine İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın son gününde önce üçüncülük karşılaşması, ardından Avrupa şampiyonunu belirleyecek final oynanacak. Türkiye'nin Sırbistan karşısında yarı final engelini aşmasının ardından tüm gözler 6 Eylül'deki şampiyonluk mücadelesine çevrildi.

TÜRKİYE'NİN FİNALDE RAKİBİ KİM?

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İtalya-Polonya yarı final maçının galibi olacak. Turnuvanın diğer yarı finalinde iki ekip 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Filenin Sultanları'nın rakibi olacak. İtalya ve Polonya da eleme aşamasında rakiplerini geride bırakarak son dört takım arasına kaldı. İtalya çeyrek finalde İsveç'i 3-1 mağlup ederken Polonya, Hollanda karşısında 3-1 kazanarak yarı final biletini aldı. Türkiye'nin şampiyonluk maçındaki rakibi, İtalya-Polonya karşılaşmasının tamamlanmasıyla kesinleşecek.

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