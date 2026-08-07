Filenin Sultanları, Fransa'yı yine mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile oynadığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, kamp yaptıkları Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 20-25, 25-17, 25-21 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın ile maça başlayan milli takımda Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu ve Deniz Uyanık ise oyuna kenardan girdi.

Türkiye, ilk iki karşılaşmada 3-1 yendiği Fransa ile yarın bir hazırlık maçı daha yapacak.