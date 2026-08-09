Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı , Fransa ile karşılaştığı üçüncü özel maçtan da galip ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, kamp yaptıkları Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18, 25-17'lik setlerle kazandı.

Antalya'daki ilk 3 hazırlık maçında Filenin Sultanları, ilk iki mücadelede de Fransa'yla karşılaşmış ve rakibini mağlup etmişti.

Bu arada oynanan ekstra seti ise 25-16'lık skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı üstün tamamladı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.