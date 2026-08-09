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Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi
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Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

9.08.2026 15:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile karşılaştığı üçüncü özel maçtan da galip ayrıldı.

Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, kamp yaptıkları Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18, 25-17'lik setlerle kazandı.

Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

FRANSA'YA KARŞI 3'TE 3

Millilerde Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden maçta görev aldı.

Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Antalya'daki ilk 3 hazırlık maçında Filenin Sultanları, ilk iki mücadelede de Fransa'yla karşılaşmış ve rakibini mağlup etmişti.

Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Bu arada oynanan ekstra seti ise 25-16'lık skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı üstün tamamladı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

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