Filenin Sultanları hazırlık maçında Fransa'yı devirdi

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa ile karşılaştığı üçüncü özel maçtan da galip ayrıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, kamp yaptıkları Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi 25-22, 21-25, 25-18, 25-17'lik setlerle kazandı.
FRANSA'YA KARŞI 3'TE 3
Millilerde Elif Şahin, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden maçta görev aldı.
Antalya'daki ilk 3 hazırlık maçında Filenin Sultanları, ilk iki mücadelede de Fransa'yla karşılaşmış ve rakibini mağlup etmişti.
Bu arada oynanan ekstra seti ise 25-16'lık skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı üstün tamamladı. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.