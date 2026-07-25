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Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

25.07.2026 09:25:00
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AA
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Filenin Sultanları, ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında

6. KEZ YARI FİNALDE

Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.

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