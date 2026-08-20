Filenin Sultanları’na ve voleybol severlere teknoloji desteği

6 Eylül’e kadar sürecek olan turnuvadaki maç teknolojilerini 5G altyapısıyla entegre eden Vodafone; hem ekran başındaki hem de tribündeki voleybolseverlere servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği, challenge pozisyonları ve oyuncu istatistiklerini anlık grafiklerle sunacak.

Türkiye’deki maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin 5G’nin eşzamanlı bağlantı teknolojisi ile dünyadaki diğer yayıncılara ulaşmasının yolu açılacak. Vodafone ayrıca, tribündeki voleybolseverlere telefonları sayesinde aktive olan ışık şovlarıyla saha içinde eğlenceli anlar yaşatacak. Saha içi oyunlara katılım sağlayanlar milli takım forması kazanma şansı elde ederken, sosyal medyadan yapılacak kurgulara katılacak kişiler ise turnuva bileti hediyesi kazanabilecek.

HER ZAMAN FİLENİN SULTANLARI’NIN YANINDAYIZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vodafone olarak, dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza attık. Kadın voleyboluna desteğimizi çeşitli platformlarda ön plana çıkardığımız ve Kadın Voleybol Milli Takımı'nı gündeme taşıdığımız projeler üretiyoruz. Ayrıca, Vodafone’un global teknolojilerini voleybola taşıyoruz. 5G teknolojisinin sunduğu güçlü bağlantıyı voleybolseverlerin maç deneyimine de taşıyarak, teknolojiyi sporla buluşturuyoruz. 5G’nin eşzamanlı bağlantısı sayesinde maç içi veri ve içeriklerin anlık olarak aktarılmasını sağlıyoruz. Böylece, hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeyi ve voleybola ilgi duyan herkesi bu heyecana ulaştırmayı amaçlıyoruz. ‘Şampiyonlara Vodafone yakışır’ diye çıktığımız bu yolda 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon olarak göğsümüzü bir kez daha kabartan Filenin Sultanları’nın yanındayız. Bu yıl 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın Teknoloji Sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir kez daha voleybolseverlerin seyir keyfini artıracak uygulamalara imza atacak olmanın heyecanı içindeyiz."