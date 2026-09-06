Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk açıklaması: 'Cumhuriyet'in bize açtığı yolda...'

2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Maçın ardından milli yıldızlar şampiyonluğu TRT'ye değerlendirdi.

"CUMHURİYET'İN BİZE AÇTIĞI YOLDA..."

Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar şampiyonluğu Türk halkına hediye etti.

Tecrübeli oyuncu, "Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu! Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Herkese teşekkür ederim" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Şampiyonluk maçında defansta gösterdiği performansla ön plana çıkan Derya Cebecioğlu ise, "Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum. Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.