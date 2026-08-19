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Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

19.08.2026 11:09:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye'yi Taranto'da 13 oyuncu temsil edecek.

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İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 13 oyuncudan oluşan milli takım kadrosu temsil edecek.

KADRODA 13 OYUNCU YER ALDI

Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer.

Kadın Milli Takımımızın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

20 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya

24 Ağustos Pazartesi

15.00 Türkiye - Cezayir

26 Ağustos Çarşamba

15.00 Türkiye - Kosova

27 Ağustos Perşembe

18.00 Türkiye - Yunanistan

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