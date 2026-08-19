Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları kadrosu açıklandı

İtalya'da düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Taranto kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 13 oyuncudan oluşan milli takım kadrosu temsil edecek.
KADRODA 13 OYUNCU YER ALDI
Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2026 Akdeniz Oyunları kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Arelya Karasoy Koçaş, Dilay Özdemir, Gülce Güçtekin, Simay Kurt, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, İdil Naz Kanbur, Liza Safronova, Tuğba İvegin, Begüm Kaçmaz, Berka Buse Özden, Merve Atlıer.
Kadın Milli Takımımızın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
20 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Kuzey Makedonya
24 Ağustos Pazartesi
15.00 Türkiye - Cezayir
26 Ağustos Çarşamba
15.00 Türkiye - Kosova
27 Ağustos Perşembe
18.00 Türkiye - Yunanistan